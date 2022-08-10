Вступ-2022: завершується другий етап реєстрації на додатковий мультитест

Деталі

Із 25 333 потенційних учасників додаткової сесії НМТ бажання складати тест у тимчасових екзаменаційних центрах в Україні підтвердили 21 710 осіб, а за кордоном – 3623.

Додамо

Основна сесія НМТ тривала з 22 липня до 4 серпня. Результати отримали 187 345 учасників. Тестування відбулося у понад 250 населених пунктах України і у більше ніж 40 містах Європи.

Під час основної сесії понад 19 тисяч українців склали тест за кордоном.

200 балів отримали:



з одного предмета – 7462 учасники;



з двох предметів – 1855 учасників;



з трьох предметів – 510 учасників;



з математики – 5965 учасників;



з української мови – 2852 учасники;



з історії України – 3885 учасників.



Нагадаємо

Другий етап реєстрації на додатковий мультитест стартував 1 серпня.