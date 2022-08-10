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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Вступ-2022: завершується другий етап реєстрації на додатковий мультитест

Вступ-2022: завершується другий етап реєстрації на додатковий мультитест

Київ • УНН

 • 169688 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні завершується другий етап підтвердження участі у додатковій сесії національного мультипредметного тестування. Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Деталі

Із 25 333 потенційних учасників додаткової сесії НМТ бажання складати тест у тимчасових екзаменаційних центрах в Україні підтвердили 21 710 осіб, а за кордоном – 3623.

Додамо

Основна сесія НМТ тривала з 22 липня до 4 серпня. Результати отримали 187 345 учасників. Тестування відбулося у понад 250 населених пунктах України і у більше ніж 40 містах Європи.

Під час основної сесії понад 19 тисяч українців склали тест за кордоном. 

200 балів отримали:

  • з одного предмета – 7462 учасники;
  • з двох предметів – 1855 учасників;
  • з трьох предметів – 510 учасників;
  • з математики – 5965 учасників;
  • з української мови – 2852 учасники;
  • з історії України – 3885 учасників.

Нагадаємо

Другий етап реєстрації на додатковий мультитест стартував 1 серпня.

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