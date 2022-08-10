Поступление-2022: завершается второй этап регистрации на дополнительный мультитест
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Сегодня завершается второй этап подтверждения участия в дополнительной сессии национального мультипредметного тестирования. Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.
Детали
Из 25 333 потенциальных участников дополнительной сессии НМТ желание сдавать тест во временных экзаменационных центрах в Украине подтвердили 21 710 человек, а за границей – 3623.
Добавим
Основная сессия НМТ длилась с 22 июля по 4 августа. Результаты получили 187 345 участников. Тестирование состоялось в более чем 250 населенных пунктах Украины и более чем в 40 городах Европы.
Во время основной сессии более 19 тысяч украинцев сдали тест за границей.
200 баллов получили:
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- по одному предмету – 7462 участника;
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- по двум предметам – 1855 участников;
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- по трем предметам – 510 участников;
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- по математике – 5965 участников;
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- по украинскому языку – 2852 участника;
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- по истории Украины – 3885 участников.
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Напомним
Второй этап регистрации на дополнительный мультитест стартовал 1 августа.