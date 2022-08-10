Поступление-2022: завершается второй этап регистрации на дополнительный мультитест

Детали

Из 25 333 потенциальных участников дополнительной сессии НМТ желание сдавать тест во временных экзаменационных центрах в Украине подтвердили 21 710 человек, а за границей – 3623.

Добавим

Основная сессия НМТ длилась с 22 июля по 4 августа. Результаты получили 187 345 участников. Тестирование состоялось в более чем 250 населенных пунктах Украины и более чем в 40 городах Европы.

Во время основной сессии более 19 тысяч украинцев сдали тест за границей.

200 баллов получили:



по одному предмету – 7462 участника;



по двум предметам – 1855 участников;



по трем предметам – 510 участников;



по математике – 5965 участников;



по украинскому языку – 2852 участника;



по истории Украины – 3885 участников.



Напомним

Второй этап регистрации на дополнительный мультитест стартовал 1 августа.