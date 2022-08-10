Поступление-2022: завершается второй этап регистрации на дополнительный мультитест

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Сегодня завершается второй этап подтверждения участия в дополнительной сессии национального мультипредметного тестирования. Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.

Детали

Из 25 333 потенциальных участников дополнительной сессии НМТ желание сдавать тест во временных экзаменационных центрах в Украине подтвердили 21 710 человек, а за границей – 3623.

Добавим

Основная сессия НМТ длилась с 22 июля по 4 августа. Результаты получили 187 345 участников. Тестирование состоялось в более чем 250 населенных пунктах Украины и более чем в 40 городах Европы.

Во время основной сессии более 19 тысяч украинцев сдали тест за границей. 

200 баллов получили:

  • по одному предмету – 7462 участника;
  • по двум предметам – 1855 участников;
  • по трем предметам – 510 участников;
  • по математике – 5965 участников;
  • по украинскому языку – 2852 участника;
  • по истории Украины – 3885 участников.

Напомним

Второй этап регистрации на дополнительный мультитест стартовал 1 августа.

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