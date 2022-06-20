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Вступ-2022: сьогодні останній день реєстрації на додаткову сесію мультитестування

Вступ-2022: сьогодні останній день реєстрації на додаткову сесію мультитестування

Київ • УНН

 • 193394 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні останній день реєстрації українських абітурієнтів на додаткову сесію національного мультипредметного тестування (НМТ). Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні завершується додатковий період реєстрації для участі у НМТ. Щоб узяти участь у додатковій сесії НМТ, вступники мають не лише створити реєстраційні картки, але й надіслати комплект необхідних документів до відповідних регіональних центрів до 27 червня", – написав Шкарлет.

Деталі

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, з початку додаткового періоду створено понад 16 тисяч реєстраційних карток, однак на сьогодні зареєстровано лише 763 учасники, які надіслали документи для участі в НМТ.

Якщо наразі немає можливості скористатися поштою, документи можна надіслати на електронну адресу відповідного регіонального центру, яка зазначена в реєстраційному повідомленні.

Учасники, які до 27 червня не надішлють комплекти реєстраційних документів на електронну адресу, не матимуть змоги взяти участь у НМТ.

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