Вступ-2022: сьогодні останній день реєстрації на додаткову сесію мультитестування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні останній день реєстрації українських абітурієнтів на додаткову сесію національного мультипредметного тестування (НМТ). Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.
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"Сьогодні завершується додатковий період реєстрації для участі у НМТ. Щоб узяти участь у додатковій сесії НМТ, вступники мають не лише створити реєстраційні картки, але й надіслати комплект необхідних документів до відповідних регіональних центрів до 27 червня", – написав Шкарлет.
Деталі
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, з початку додаткового періоду створено понад 16 тисяч реєстраційних карток, однак на сьогодні зареєстровано лише 763 учасники, які надіслали документи для участі в НМТ.
Якщо наразі немає можливості скористатися поштою, документи можна надіслати на електронну адресу відповідного регіонального центру, яка зазначена в реєстраційному повідомленні.
Учасники, які до 27 червня не надішлють комплекти реєстраційних документів на електронну адресу, не матимуть змоги взяти участь у НМТ.
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