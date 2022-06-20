Поступление-2022: сегодня последний день регистрации на дополнительную сессию мультитестирования

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня последний день регистрации украинских абитуриентов на дополнительную сессию национального мультипредметного тестирования (НМТ). Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня завершается дополнительный период регистрации для участия в НМТ. Чтобы принять участие в дополнительной сессии НМТ, поступающие должны не только создать регистрационные карты, но и отправить комплект необходимых документов в соответствующие региональные центры до 27 июня", – написал Шкарлет.

Детали

По данным Украинского центра оценки качества образования, с начала дополнительного периода создано более 16 тысяч регистрационных карт, однако на сегодняшний день зарегистрировано только 763 участника, которые прислали документы для участия в НМТ.

Если нет возможности воспользоваться почтой, документы можно отправить на электронный адрес соответствующего регионального центра, указанного в регистрационном сообщении.

Участники, которые до 27 июня не пошлют комплекты регистрационных документов на электронный адрес, не смогут принять участие в НМТ.

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