Встановлено особу другого підозрюваного в замовному вбивстві в Одесі

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Як з'ясували правоохоронці, діючи за попередньою змовою зі своїм земляком, 27-річним Ельмуразом Мамедовим, Курбанов прибув в Україну для здійснення умисного вбивства 25-річного громадянина Азербайджану Лачіна Мамедова (однофамільця кілера) за два тижні до реалізації злочину. Кожен із зловмисників мав "обов'язки": Курбанов був водієм і спостерігачем за обстановкою на місці вбивства, а Ельмураз Мамедов - стрільцем.

3-го серпня злочинці приїхали на придбаному заздалегідь автомобілі Mercedes до будинку на вулиці Малиновського, де людина, яку вони повинні були вбити, знімала квартиру. Роман Курбанов залишився в автомобілі, а Ельмураз Мамедов вийшов і став підстерігати жертву. Як тільки потерпілий з'явився біля будинку, Мамедов вистрілив в нього з вогнепальної зброї, скочив в автомобіль і поїхав з Курбановим на вулицю Академіка Філатова, де вони покинули автомобіль та розбіглися.

За сприяння в здійсненні вбивства слідчі заочно оголосили росіянину підозру по ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України і отримали рішення суду на його затримання. Дії його співучасника будуть перекваліфіковані за тією ж статтею.

Нагадаємо, вбивство на вулиці 3-го серпня було знято камерами спостереження і потрапило в мережу. На кадрах видно, що вбитий Лачін Мамедов помітив свого кілера-однофамільця і намагався сховатися, але не встиг. У нього потрапило 5 з 13 випущених куль.