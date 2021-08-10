Встановлено особу другого підозрюваного в замовному вбивстві в Одесі

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Встановлено особу другого зловмисника, який причетний до замовного вбивства в Одесі 3-го серпня. Ним виявився 35-річний уродженець Грузії, громадянин РФ Роман Курбанов. Про це 10 серпня повідомив керівник регіонального управління поліції Олег Бех, передає УНН.

Деталі

Як з'ясували правоохоронці, діючи за попередньою змовою зі своїм земляком, 27-річним Ельмуразом Мамедовим, Курбанов прибув в Україну для здійснення умисного вбивства 25-річного громадянина Азербайджану Лачіна Мамедова (однофамільця кілера) за два тижні до реалізації злочину. Кожен із зловмисників мав "обов'язки": Курбанов був водієм і спостерігачем за обстановкою на місці вбивства, а Ельмураз Мамедов - стрільцем.

3-го серпня злочинці приїхали на придбаному заздалегідь автомобілі Mercedes до будинку на вулиці Малиновського, де людина, яку вони повинні були вбити, знімала квартиру. Роман Курбанов залишився в автомобілі, а Ельмураз Мамедов вийшов і став підстерігати жертву. Як тільки потерпілий з'явився біля будинку, Мамедов вистрілив в нього з вогнепальної зброї, скочив в автомобіль і поїхав з Курбановим на вулицю Академіка Філатова, де вони покинули автомобіль та розбіглися.

За сприяння в здійсненні вбивства слідчі заочно оголосили росіянину підозру по ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України і отримали рішення суду на його затримання. Дії його співучасника будуть перекваліфіковані за тією ж статтею.

Нагадаємо, вбивство на вулиці 3-го серпня було знято камерами спостереження і потрапило в мережу. На кадрах видно, що вбитий Лачін Мамедов помітив свого кілера-однофамільця і намагався сховатися, але не встиг. У нього потрапило 5 з 13 випущених куль.

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