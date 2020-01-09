Всі зусилля незаконних формувань спрямовані на підвищення бойової готовності - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. За даними розвідки, основні зусилля бойовиків на окупованій частині Донбасу спрямовані на підвищення бойової та мобілізаційної готовності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Міноборони.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ вживає заходів з відновлення інтенсивності підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК. Основні зусилля спрямовано на підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності, підготовку органів управління, розвідувальних підрозділів та підрозділів зв’язку з’єднань і частин противника", - сказано у повідомленні.
При цьому, у зв’язку з виявленими проблемами в організації логістичного забезпечення, заходи бойової підготовки із залученням значної кількості військової техніки перенесено на другу половину січня.
Внесення відповідних змін до планів бойової підготовки 1, 2 АК на зимовий період цього року погоджено штабом 8 загальновійськової армії (Новочеркаськ, Ростовська область) Південного військового округу ЗС РФ.
Нагадаємо, у період свят окупанти здійснювали активний пошук уразливих місць в обороні підрозділів Об’єднаних сил та потенційних цілей для снайперів.