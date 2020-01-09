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Все усилия незаконных формирований направленные на повышение боевой готовности - разведка

Все усилия незаконных формирований направленные на повышение боевой готовности - разведка

Киев  •  УНН

 • 11714 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. По данным разведки, основные усилия боевиков на оккупированной части Донбасса направленные на повышение боевой и мобилизационной готовности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск принимает меры по восстановлению интенсивности подготовки соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК. Основные усилия направлены на повышение уровня боевой и мобилизационной готовности, подготовку органов управления, разведывательных подразделений и подразделений связи соединений и частей противника", - говорится в сообщении.

При этом, в связи с выявленными проблемами в организации логистического обеспечения, мероприятия боевой подготовки с привлечением значительного количества военной техники перенесены на вторую половину января.

Внесение соответствующих изменений в планы боевой подготовки 1, 2 АК на зимний период этого года согласовано штабом 8 общевойсковой армии (Новочеркасск, Ростовская область) Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, в период праздников оккупанты осуществляли активный поиск уязвимых мест в обороне подразделений Объединенных сил и потенциальных целей для снайперов.

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