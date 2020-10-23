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Всі заклади охорони здоров’я отримали кошти для виплати надбавок медикам - Степанов

Всі заклади охорони здоров’я отримали кошти для виплати надбавок медикам - Степанов

Київ • УНН

 • 15340 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Станом на сьогодні всі заклади охорони здоров’я України за вересень отримали кошти для виплати надбавок медикам. Також вже продовжується перерахування коштів для виплати надбавок за жовтень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Ми пішли на підняття заробітної плати медикам через виплату надбавок. На сьогоднішній день у нас всі заклади охорони здоров’я отримали кошти передбаченні для виплати надбавок. Як за вересень – це 1 млрд 270 млн 579 тисяч гривень і вже за жовтень 1 млрд 179 млн 527 тисяч і продовжується перерахування коштів за жовтень, щоб не було жодної затримки з виплати заробітної плати і цих надбавок", - зазначив він.

Нагадаємо, починаючи з вересня медичні працівники почали отримувати надбавки до своєї заробітної плати. Так, надбавка становить 3560 грн для лікаря, 2,5 тис. грн для середнього медичного персоналу, 1250 грн для молодшого медичного персоналу.

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