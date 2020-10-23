Всі заклади охорони здоров’я отримали кошти для виплати надбавок медикам - Степанов

"Ми пішли на підняття заробітної плати медикам через виплату надбавок. На сьогоднішній день у нас всі заклади охорони здоров’я отримали кошти передбаченні для виплати надбавок. Як за вересень – це 1 млрд 270 млн 579 тисяч гривень і вже за жовтень 1 млрд 179 млн 527 тисяч і продовжується перерахування коштів за жовтень, щоб не було жодної затримки з виплати заробітної плати і цих надбавок", - зазначив він.

Нагадаємо, починаючи з вересня медичні працівники почали отримувати надбавки до своєї заробітної плати. Так, надбавка становить 3560 грн для лікаря, 2,5 тис. грн для середнього медичного персоналу, 1250 грн для молодшого медичного персоналу.