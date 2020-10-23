Все учреждения здравоохранения получили средства для выплаты надбавок медикам - Степанов

"Мы пошли на повышение заработной платы медикам через выплату надбавок. На сегодняшний день у нас все учреждения здравоохранения получили средства предусмотренные для выплаты надбавок. Как за сентябрь - это 1 млрд 270 млн 579 тысяч гривен и уже за октябрь 1 млрд 179 млн 527 тысяч и продолжается перечисление средств за октябрь, чтобы не было никакой задержки по выплате заработной платы и этих надбавок", - отметил он.

Напомним, начиная с сентября медицинские работники начали получать надбавки к своей заработной платы. Так, надбавка составляет 3560 грн для врача, 2,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала, 1250 грн для младшего медицинского персонала.