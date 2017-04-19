Всі причетні компетентні органи зобов'язані потроїти зусилля, аби дотиснути РФ в Гаазі – І.Геращенко

“Тепер всі силові структури і всі причетні компетентні органи зобов’язані потроїти зусилля, аби допомогти нашим представникам в суді в ході процесу дотиснути РФ, як країну, що фінансує тероризм”, — написала вона.

Як повідомляв УНН, суд ООН не визначив додаткових заходів щодо РФ за конвенцією з фінансування терроризму.