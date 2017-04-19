Всі причетні компетентні органи зобов'язані потроїти зусилля, аби дотиснути РФ в Гаазі – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Всі причетні компетентні органи зобов’язані потроїти зусилля, аби дотиснути Росію в Міжнародному суді ООН як країну, яка фінансує тероризм. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
“Тепер всі силові структури і всі причетні компетентні органи зобов’язані потроїти зусилля, аби допомогти нашим представникам в суді в ході процесу дотиснути РФ, як країну, що фінансує тероризм”, — написала вона.
Як повідомляв УНН, суд ООН не визначив додаткових заходів щодо РФ за конвенцією з фінансування терроризму.