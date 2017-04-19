Все причастные компетентные органы обязаны утроить усилия, чтобы дожать РФ в Гааге - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Все причастные компетентные органы обязаны утроить усилия, чтобы дожать Россию в Международном суде ООН как страну, которая финансирует терроризм. Об этом на своей странице в Facebook заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.
“Теперь все силовые структуры и все причастные компетентные органы обязаны утроить усилия, чтобы помочь нашим представителям в суде в ходе процесса дожать РФ, как страну, финансирует терроризм”, — написала она.
Как сообщал УНН, суд ООН не определил дополнительные меры по РФ по конвенции по финансированию терроризма.