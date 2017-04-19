Все причастные компетентные органы обязаны утроить усилия, чтобы дожать РФ в Гааге - И.Геращенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38718 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101841 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155434 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116041 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116265 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112414 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104177 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107039 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103541 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153330 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Все причастные компетентные органы обязаны утроить усилия, чтобы дожать РФ в Гааге - И.Геращенко

Все причастные компетентные органы обязаны утроить усилия, чтобы дожать РФ в Гааге - И.Геращенко

Киев  •  УНН

 • 11117 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Все причастные компетентные органы обязаны утроить усилия, чтобы дожать Россию в Международном суде ООН как страну, которая финансирует терроризм. Об этом на своей странице в Facebook заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.

“Теперь все силовые структуры и все причастные компетентные органы обязаны утроить усилия, чтобы помочь нашим представителям в суде в ходе процесса дожать РФ, как страну, финансирует терроризм”, — написала она.

Как сообщал УНН, суд ООН не определил дополнительные меры по РФ по конвенции по финансированию терроризма.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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