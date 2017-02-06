Всі пасажирські поїзди курсують за графіком
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Попри складні погодні умови зранку 6 лютого 2017 року рух пасажирських поїздів здійснюється за графіком. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.
В Укрзалізниці зазначили, що на роботи з очищення від снігу колій, вокзалів та станцій загалом вийшли близько 750 залізничників.
“Загалом за ніч із залізничних станцій працівники встигли вивезти понад 1,5 тис. м. куб. снігу. Працівники залізниць також вручну очистили близько 1 тис. стрілочних переводів”, — повідомили у прес-службі.
Також зазначається, що у ніч з 5 на 6 лютого потужні опади у вигляді снігу випали на території регіональної філії “Південно-Західна залізниця”. Дрібний сніг також йшов на території філії “Одеська залізниця” та на окремих станціях філії “Львівська залізниця”.
Близько 600 працівників було задіяно на снігоочисних роботах на станціях та коліях Південно-Західної залізниці, де минулої ночі випала найбільша кількість снігових опадів.
Окрім того, упродовж ночі снігоприбиральні колійні машини працювали на станції Хутір — Михайлівський Південно-Західної залізниці та на станціях Придніпровської залізниці.
Як повідомляв УНН, у зв’язку з різким погіршенням погодних умов вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту в Закарпатській та Хмельницькій областях.