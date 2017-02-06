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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Все пассажирские поезда курсируют по графику

Киев • УНН

 • 6913 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Несмотря на сложные погодные условия утром 6 февраля 2017 года движение пассажирских поездов осуществляется по графику. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныцы.

Все пассажирские поезда курсируют по графику

В Укрзализныце отметили, что на работы по очистке от снега путей, вокзалов и станций в целом вышли около 750 железнодорожников.

"Всего за ночь с железнодорожных станций работники успели вывезти более 1,5 тыс. м. куб. снега. Работники железных дорог также вручную очистили около 1 тыс. стрелочных переводов ", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что в ночь с 5 на 6 февраля мощные осадки в виде снега выпали на территории регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Мелкий снег также шел на территории филиала "Одесская железная дорога" и на отдельных станциях филиала "Львовская железная дорога".

Около 600 работников были задействованы на снегоочистительных работах на станциях и путях Юго-Западной железной дороги, где минувшей ночью выпала наибольшее количество снежных осадков.

Кроме того, в течение ночи снегоуборочные путевые машины работали на станции Хутор - Михайловский Юго-Западной железной дороги и на станциях Приднепровской железной дороги.

Как сообщал УНН, в связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта в Закарпатской и Хмельницкой областях .

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