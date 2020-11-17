Всі баскетболісти клубу Суперліги України заразилися на коронавірус

На цьому тижні у команди Дмитра Забірченко було заплановано два домашні матчі регулярного чемпіонату - проти "Хіміка" (19 листопада) і "Одеси" (22 листопада).

Примітно, що "Тернопіль" не зіграв проти "Київ-Баскета" минулого тижня через те, що відразу у кількох гравців команди вже по прибуттю до Києва піднялася температура.

Додамо також, після 9 зіграних поєдинків дебютант чемпіонату України має в активі 5 перемог.

Нагадаємо, половина баскетболістів української Суперліги перехворіли на коронавірус.