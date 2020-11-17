Все баскетболисты клуба Суперлиги Украины заразились коронавирусом

На этой неделе у команды Дмитрия Забирченко было запланировано два домашних матча регулярного чемпионата - против "Химика" (19 ноября) и "Одессы" (22 ноября).

Примечательно, что "Тернополь" не сыграл против "Киев-Баскет" на прошлой неделе из-за того, что сразу у нескольких игроков команды уже по прибытию в Киев поднялась температура.

Добавим также, после 9 сыгранных поединков дебютант чемпионата Украины имеет в активе 5 побед.

Напомним, половина баскетболистов украинской Суперлиги переболели коронавирус.