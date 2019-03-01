Всеукраїнський турнір "Футбольна весна-2019" прийматиме Львівщина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Всеукраїнський турнір "Футбольна весна-2019" серед жіночих команд пройде у Львові та у Винниках. Такими є результати жеребкування, що відбулося днями у Будинку футболу, передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації футболу України.
Змагання пройдуть у період з 11-го по 15 березня. Участь у них візьмуть дев’ять клубів вищої ліги.
Згідно з жеребом, команди були розподілені на три групи:
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- Група "А" - "Житлобуд-1" (Харків), "Пантери" (Умань), "Єдність-ШВСМ" (Плиски);
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- Група "Б" - "Житлобуд-2" (Харків), "Восход" (Херсонська обл.), "Ладомир" (Володимир-Волинський);
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- Група "В" - "Львів-Янтарочка" (Львів), "Ятрань-Берестівець" (Уманський р-н) та "Родина-Ліцей" (Костопіль).
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Із календарем матчів турніру можна ознайомитися за посиланням: https://ffu.ua/article/35929
Нагадаємо, як писав УНН, Мінветеранів просить ФФУ об’єднати два футбольні чемпіонати Героїв АТО в один. Зазначене питання сьогодні будуть вирішувати на розширеній нараді.