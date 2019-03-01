Всеукраинский турнир "Футбольная весна-2019" примет Львовщина
Киев • УНН
КИЕВ. первое марта. УНН. Всеукраинский турнир "Футбольная весна-2019" среди женских команд пройдет во Львове и в Винниках. Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась на днях в Доме футбола, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.
Соревнования пройдут в период с 11 по 15 марта. Участие в них примут девять клубов высшей лиги.
Согласно жребию, команды были разделены на три группы:
- Группа "А" - "Жилстрой-1" (Харьков), "Пантеры" (Умань), "Единство-ШВСМ" (Плиски)
- Группа "Б" - "Жилстрой-2" (Харьков), "Восход" (Херсонская обл.), "Ладомир" (Владимир-Волынский)
- Группа "В" - "Львов-Янтарочка" (Львов), "Ятрань-БЕРЕСТИВЕЦ" (Уманский р-н) и "Родина-лицей" (Костополь).
С календарем матчей турнира можно ознакомиться по ссылке: https://ffu.ua/article/35929
Напомним, как писал УНН Минветеранив просит ФФУ объединить два футбольных чемпионата Героев АТО в один. Данный вопрос сегодня будут решать на расширенном совещании.