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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125389 просмотра

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Всеукраинский турнир &quot;Футбольная весна-2019&quot; примет Львовщина

Всеукраинский турнир &quot;Футбольная весна-2019&quot; примет Львовщина

Киев  •  УНН

 • 3858 просмотра

КИЕВ. первое марта. УНН. Всеукраинский турнир "Футбольная весна-2019" среди женских команд пройдет во Львове и в Винниках. Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась на днях в Доме футбола, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.

Соревнования пройдут в период с 11 по 15 марта. Участие в них примут девять клубов высшей лиги.

Согласно жребию, команды были разделены на три группы:

  • Группа "А" - "Жилстрой-1" (Харьков), "Пантеры" (Умань), "Единство-ШВСМ" (Плиски)
  • Группа "Б" - "Жилстрой-2" (Харьков), "Восход" (Херсонская обл.), "Ладомир" (Владимир-Волынский)
  • Группа "В" - "Львов-Янтарочка" (Львов), "Ятрань-БЕРЕСТИВЕЦ" (Уманский р-н) и "Родина-лицей" (Костополь).

С календарем матчей турнира можно ознакомиться по ссылке: https://ffu.ua/article/35929

Напомним, как писал УНН Минветеранив просит ФФУ объединить два футбольных чемпионата Героев АТО в один. Данный вопрос сегодня будут решать на расширенном совещании.

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