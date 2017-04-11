Всеукраїнський фестиваль писанок у Києві - аерозйомка

Так, на Софійській площі у центрі Києва презентовано 374 роботи митців у напрямі “авторська писанка-мальованка”.

Крім того, гості можуть побачити Всеукраїнську колекцію традиційних писанок, що представляє регіональні особливості країни. Колекція розташовується на Софійській площі під шатрами та налічує понад 50 000 писанок, виконаних митцями та дітьми з усієї України.

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Фестиваль триватиме на Софійській площі із 8 до 23 квітня.