Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве - аэросъемка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. На Софийской площади в столице открылся Всеукраинский фестиваль писанок. Квадрокоптер УНН снял с высоты многообразие метровых крашанок.
Так, на Софийской площади в центре Киева представлены 374 работы художников в направлении "авторская писанка-крашанка".
Кроме того, гости могут увидеть Всеукраинскую коллекцию традиционных писанок, представляющую региональные особенности страны. Коллекция располагается на Софийской площади под шатрами и насчитывает более 50 000 писанок, выполненных художниками и детьми со всей Украины.
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Фестиваль продлится на Софийской площади с 8 до 23 апреля.