"Всеукраїнська школа онлайн" розпочинає трансляцію уроків для початкових класів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. “Всеукраїнська школа онлайн” розпочинає трансляцію уроків для школярів 1-4 класів із 28 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.
“У вівторок, 28 квітня, „Всеукраїнська школа онлайн“ розпочинає трансляцію уроків для школярів 1-4 класів. Уроки транслюватимуться на Youtube МОН та ще чотирьох телеканалах. Програма розрахована на п’ять тижнів і складається з чотирьох предметів: української мови, математики, науки та мистецтва”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кожен урок триватиме 15 хвилин, що є оптимальним для занять дітей цієї вікової категорії у форматі теле- та онлайн-лекцій. Крім онлайн-версії уроків на Youtube Міносвіти, заняття можна буде дивитися і на телеканалах: 1 клас — Піксель, 2 клас — UA: Перший, 3 клас — UA: Культура і 4 клас — ПлюсПлюс. Уроки транслюватимуться у вівторок та четвер із 9:00 до 10:00.
Також повідомляється, що онлайн-версію уроків буде перекладено жестовою мовою.
Додамо, що Всеукраїнська школа онлайн оприлюднила розклад на 4-ий тиждень занять для 5-11 класів.
Нагадаємо, що за три тижні було опубліковано 545 уроків, а на YouTube їх переглянули 7,1 мільйона разів, найчастіше — восьмикласники.