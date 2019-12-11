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Всесвітня рада кредитних спілок допоможе НБУ з фінансовим плануванням

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Представники Всесвітньої ради кредитних спілок висловили готовність підтримувати Національний банк України шляхом надання експертизи з впровадженням методології фінансового планування для гармонізації з вимогами ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

Повідомляється, що фахівці Національного банку зустрілись з президентом та виконавчим директором Всесвітньої ради кредитних спілок Брайаном Бранчем, а також віцепрезидентом Всесвітньої ради кредитних спілок Ендрю Прайсом.

"Представники Всесвітньої ради кредитних спілок відзначили ефективність проведеної Національним банком банківської реформи та зауважили, що прийняття закону про "спліт" стало кроком вперед у питанні розвитку ринку кредитних спілок. Вони висловили готовність підтримувати Нацбанк шляхом надання своєї експертизи з упровадження методології фінансового планування для гармонізації з вимогами ЄС та при розробці регуляторних вимог до ринку", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі учасники обговорили перспективи запровадження законодавчих змін, зокрема розробки пропозиції до проекту закону про кредитні спілки, а також питання створення Фонду гарантування вкладів для членів спілок, включення їх до переліку надавачів послуг в межах нової редакції закону про платіжні послуги і спрощення процедури злиття для учасників ринку.

Нагадаємо, закон про "спліт" поширить гарантії ФГВФО на страхові компанії та кредитні спілки.

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