Всесвітня рада кредитних спілок допоможе НБУ з фінансовим плануванням
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Представники Всесвітньої ради кредитних спілок висловили готовність підтримувати Національний банк України шляхом надання експертизи з впровадженням методології фінансового планування для гармонізації з вимогами ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
Повідомляється, що фахівці Національного банку зустрілись з президентом та виконавчим директором Всесвітньої ради кредитних спілок Брайаном Бранчем, а також віцепрезидентом Всесвітньої ради кредитних спілок Ендрю Прайсом.
"Представники Всесвітньої ради кредитних спілок відзначили ефективність проведеної Національним банком банківської реформи та зауважили, що прийняття закону про "спліт" стало кроком вперед у питанні розвитку ринку кредитних спілок. Вони висловили готовність підтримувати Нацбанк шляхом надання своєї експертизи з упровадження методології фінансового планування для гармонізації з вимогами ЄС та при розробці регуляторних вимог до ринку", - йдеться у повідомленні.
Також під час зустрічі учасники обговорили перспективи запровадження законодавчих змін, зокрема розробки пропозиції до проекту закону про кредитні спілки, а також питання створення Фонду гарантування вкладів для членів спілок, включення їх до переліку надавачів послуг в межах нової редакції закону про платіжні послуги і спрощення процедури злиття для учасників ринку.
Нагадаємо, закон про "спліт" поширить гарантії ФГВФО на страхові компанії та кредитні спілки.