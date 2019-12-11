Всемирный совет кредитных союзов поможет НБУ с финансовым планированием

Сообщается, что специалисты Национального банка встретились с президентом и исполнительным директором Всемирного совета кредитных союзов Брайаном Бранчем, а также вице-президентом Всемирного совета кредитных союзов Эндрю Прайсом.

"Представители Всемирного совета кредитных союзов отметили эффективность проведенной Национальным банком банковской реформы и отметили, что принятие закона о "сплите" стало шагом вперед в вопросе развития рынка кредитных союзов. Они выразили готовность поддерживать Нацбанк путем предоставления своей экспертизы по внедрению методологии финансового планирования для гармонизации с требованиями ЕС и при разработке нормативных требований к рынку", - говорится в сообщении.

Также во время встречи участники обсудили перспективы внедрения законодательных изменений, в частности разработки предложения к проекту закона о кредитных союзах, а также вопросу создания Фонда гарантирования вкладов для членов союзов, включения их в перечень поставщиков услуг в рамках новой редакции закона о платежных услугах и упрощении процедуры слияния для участников рынка.

Напомним, закон о "сплите" распространит гарантии ФГВФЛ на страховые компании и кредитные союзы.