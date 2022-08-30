Всесвітня продпрограма ООН: з України до Ємену вирушило судно, яке везе 37,5 тис. тонн пшениці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Україна відновлює і розширює участь у Всесвітній продовольчій програмі (ВПП) ООН. Сьогодні з Одеси вирушило друге судно, зафрахтоване ВПП ООН, яке відвезе 37,5 тис. тонн пшениці до Ємену, де від голоду страждає 16 мільйонів людей. Про це повідомив народний депутат, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, передає УНН.
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Гетманцев відзначив, що ВПП ООН – найбільший за масштабами гуманітарний проект на планеті, який щорічно допомагає сотням мільйонів людей у десятках країн світу уникнути голоду.
Цього року й Україна вперше вимушена була стати реципієнтом цієї програми, коли сотні тисяч українців, що опинились поблизу лінії фронту і не мали можливості купувати їжу, змогли отримати продовольчі набори від ООН, зазначив нардеп.
Після досягнення Стамбульських домовленостей і розблокування портів тепер і Україна може активніше долучитись до вирішення питання забезпечення всесвітньої продовольчої безпеки вже у якості постачальника.
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"Сьогодні перше судно, на якому знаходиться 23 тис. тонн української пшениці, пройшовши «морським зерновим коридором», прибуло до порту у Джибуті, щоб згодом вирушити до Ефіопії.
Також сьогодні з Одеси вирушило друге судно, зафрахтоване ВПП ООН, яке відвезе 37,5 тис. тонн пшениці до Ємену, де від голоду страждає 16 мільйонів людей", - повідомив Гетманцев.
За його словами, Україна була і буде надійним партнером ООН у благородній справі боротьби з загрозами голоду.
Нагадаємо
У межах "зернового коридору" з українських портів за 20 днів вийшло 27 суден, на борту яких загалом 670 тисяч тонн агропродукції.