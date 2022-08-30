Всемирная продпрограмма ООН: из Украины в Йемен отправилось судно, которое везет 37,5 тыс. тонн пшеницы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина возобновляет и расширяет участие во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Сегодня из Одессы отправилось второе судно, зафрахтованное ВПП ООН, которое отвезет 37,5 тыс. тонн пшеницы в Йемен, где от голода страдает 16 миллионов человек. Об этом сообщил народный депутат, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, передает УНН.
Детали
Гетманцев отметил, что ВПП ООН – самый большой по масштабам гуманитарный проект на планете, который ежегодно помогает сотням миллионов людей в десятках стран мира избежать голода.
В этом году и Украина впервые была вынуждена стать реципиентом этой программы, когда сотни тысяч украинцев, оказавшихся вблизи линии фронта и не имевших возможности покупать еду, смогли получить продовольственные наборы от ООН, отметил нардеп.
После достижения Стамбульских договоренностей и разблокирования портов теперь и Украина может активнее приобщиться к решению вопроса обеспечения всемирной продовольственной безопасности уже в качестве поставщика.
Цитата
"Сегодня первое судно, на котором находится 23 тыс. тонн украинской пшеницы, пройдя «морским зерновым коридором», прибыло в порт в Джибуте, чтобы впоследствии отправиться в Эфиопию.
Также сегодня из Одессы отправилось второе судно, зафрахтованное ВПП ООН, которое отвезет 37,5 тыс. тонн пшеницы в Йемен, где от голода страдает 16 миллионов человек", - сообщил Гетманцев.
По его словам, Украина была и будет надежным партнером ООН по благородному делу борьбы с угрозами голода.
Напомним
В пределах "зернового коридора" из украинских портов за 20 дней вышло 27 судов, на борту которых всего 670 тысяч тонн агропродукции.