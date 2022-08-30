Всемирная продпрограмма ООН: из Украины в Йемен отправилось судно, которое везет 37,5 тыс. тонн пшеницы

Детали

Гетманцев отметил, что ВПП ООН – самый большой по масштабам гуманитарный проект на планете, который ежегодно помогает сотням миллионов людей в десятках стран мира избежать голода.

В этом году и Украина впервые была вынуждена стать реципиентом этой программы, когда сотни тысяч украинцев, оказавшихся вблизи линии фронта и не имевших возможности покупать еду, смогли получить продовольственные наборы от ООН, отметил нардеп.

После достижения Стамбульских договоренностей и разблокирования портов теперь и Украина может активнее приобщиться к решению вопроса обеспечения всемирной продовольственной безопасности уже в качестве поставщика.

Цитата

"Сегодня первое судно, на котором находится 23 тыс. тонн украинской пшеницы, пройдя «морским зерновым коридором», прибыло в порт в Джибуте, чтобы впоследствии отправиться в Эфиопию.

Также сегодня из Одессы отправилось второе судно, зафрахтованное ВПП ООН, которое отвезет 37,5 тыс. тонн пшеницы в Йемен, где от голода страдает 16 миллионов человек", - сообщил Гетманцев.

По его словам, Украина была и будет надежным партнером ООН по благородному делу борьбы с угрозами голода.

Напомним

В пределах "зернового коридора" из украинских портов за 20 дней вышло 27 судов, на борту которых всего 670 тысяч тонн агропродукции.