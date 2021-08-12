Всесвітня організація охорони здоров’я тестує три препарати для лікування COVID-19

Деталі

Тестування проходять три препарати: артесунат, іматиніб та інфліксімаб. Відомо, що препарати не є новими, вони використовуються для лікування інших захворювань: артесунат використовується для важкої малярії, іматиніб для деяких видів раку, а інфліксимаб для таких захворювань імунної системи, як хвороба Крона та ревматоїдний артрит. Як повідомляється, препарати були обрані через їхній потенціал у зниженні ризику смерті у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Тестувати їх будуть на пацієнтах із підтвердженим коронавірусом.

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«Пошук більш ефективних та доступних терапевтичних засобів для пацієнтів із COVID-19 залишається критичною потребою, і ВООЗ з гордістю очолює ці глобальні зусилля»,- повідомив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

Нагадаємо

У США схвалили препарат для лікування коронавірусу GSK і Vir Biotechnology. ​​Препарат схвалений для лікування COVID-19, що протікає в легкій і середній формі, у дорослих пацієнтів і підлітків у віці від 12 років і старше, вага яких перевищує 40 кг.



