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Всесвітній день пошти, що ще можна відзначити 9 жовтня

Всесвітній день пошти, що ще можна відзначити 9 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сьогодні, 9 жовтня, відзначається Всесвітній день пошти. Подія була заснована у 1969 році за ініціативи Всесвітнього поштового союзу, пише УНН.

У 1840 році британець Роуленд Гілл запропонував систему передоплати поштових послуг за листування. Завдяки цьому з’явилася перша в світі поштова марка.

У межах країні за всі листи бралася однакова плата, незалежно від відстані.

У 1863 році за ініціативи генерального поштмейстера США Монтгомері Блера у Парижі відбулася конференція, яка мала розробила єдині принципи та правила та пересилання листів між країнами. Участь у цій конференції взяли представники 15 країн Європи та Америки.

9 жовтня 1874 року у Берні представники 22 країн створили Генеральний поштовий союз, який за чотири роки був перейменований на Всесвітній поштовий союз.

Нині членами цієї організації є національні поштові оператори 192 країн світу. Україна також входить до Всесвітнього поштового союзу.

До початку повномасштабного російського вторгнення мережа національного поштового оператора “Укрпошти” нараховувала близько 11 тисяч відділень по всій Україні, роботу яких забезпечували близько 60 тисяч співробітників.

В Україні з 2000 року відзначається День ріелтора — неофіційне свято людей, які надають посередницькі послуги під час укладання угод з продажу та оренди нерухомості.

У країнах Америки сьогодні починають відзначати День Колумба.
Офіційно вважається, що італійський мореплавець Христофор Колумб відкрив Новий світ 12 жовтня 1492 року. Хоча сам він вважав, що приплив до берегів Індії.

Саме 12 жовтня День Колумба відзначають у більшості країн американського континенту. А от у США, згідно рішення Конгресу, це свято відзначають у другий понеділок жовтня, який цього року припадає на 9-те число.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола Якова.
Якова називали одним з найвідданіших Ісусу учнів. Після розп’яття та Воскресіння Христа Яков проповідував його вчення в Юдеї, Палестині, Сирії, Греції.

Вважається, що багато людей були вражені його проповідями, і одразу приймали хрещення.

За переказом, язичники схопили Якова у Палестині та розп’яли апостола.

Іменини 9 жовтня святкують Яков, Ян, Олександр, Афанасій, Володимир.

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