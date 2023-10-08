Всемирный день почты, что еще можно отметить 9 октября

В 1840 году британец Роуленд Гилл предложил систему предоплаты почтовых услуг за переписку. Благодаря этому появилась первая в мире почтовая марка.

В пределах стране за все письма бралась одинаковая плата, независимо от расстояния.

В 1863 году по инициативе генерального почтмейстера США Монтгомери Блэра в Париже состоялась конференция, которая должна была разработала единые принципы и правила и пересылку писем между странами. Участие в этой конференции приняли представители 15 стран Европы и Америки.

9 октября 1874 года в Берне представители 22 стран создали Генеральный почтовый союз, который за четыре года был переименован в Всемирный почтовый союз.

В настоящее время членами этой организации являются национальные почтовые операторы 192 стран мира. Украина также входит в Всемирный почтовый союз.

К началу полномасштабного российского вторжения сеть национального почтового оператора “Укрпочты” насчитывала около 11 тысяч отделений по всей Украине, работу которых обеспечивали около 60 тысяч сотрудников.

В Украине с 2000 года отмечается День риелтора — неофициальный праздник людей, оказывающих посреднические услуги при заключении сделок по продаже и аренде недвижимости.

В странах Америки сегодня начинают отмечать День Колумба.

официально считается, что итальянский мореплаватель Христофор Колумб открыл Новый свет 12 октября 1492 года. Хотя сам он считал, что приплыл к берегам Индии.

Именно 12 октября День Колумба отмечают в большинстве стран Американского континента. А вот в США, согласно решению Конгресса, этот праздник отмечают в второй понедельник октября, который в этом году приходится на 9-е число.

По церковному календарю сегодня день памяти апостола Иакова.

Иакова называли одним из самых преданных Иисусу учеников. После распятия и Воскресения Христа Яков проповедывал его учение в Иудее, Палестине, Сирии, Греции.

Считается, что многие люди были впечатлены его проповедями и сразу же принимали крещение.

По преданию, язычники схватили Якова в Палестине и распяли апостола.

Именины 9 октября празднуют Яков, Ян, Александр, Афанасий, Владимир.