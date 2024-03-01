Всесвітній день імунітету, День нульової дискримінації. Що ще можна відзначити у перший день весни

Сьогодні, першого березня, з 2002 року за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я відзначається Всесвітній день імунітету, пише УНН.

Імунітет – це здатність імунної системи зберігати цілісність і сталість внутрішнього середовища організму. Імунна система відповідає за два важливі процеси: заміну трансформованих або пошкоджених клітин різних органів тіла і захист від проникнення різного роду чужорідних агентів. Таким шляхом забезпечується протиінфекційний, протипухлинний захист і генетична стабільність організму.

До центральних органів імунної системи належить кістковий мозок та вилочкова залоза. Саме в них відбувається дозрівання клітин, які заведено називати "імунокомпетентними". Крім цього, є ще й периферичні органи, у яких функціонують зазначені клітини — це селезінка, мигдалики, лімфовузли, лімфоцити під слизовою оболонкою тонкого кишечника.

За різними науковими даними, від 8 до 15% населення нашої планети мають порушення імунної системи, які можуть частково виявлятися в дитинстві, молодості чи середньому віці.

Значна частина з цих людей мають вроджений імунодефіцит.

Близько 10% жителів можуть похвалитися сильним імунітетом.

З 2014 року першого березня за ініціативи ООН відзначається День нульової дискримінації.

Заходи з нагоди сьогоднішньої події відбуваються в рамках глобального руху проти дискримінації, від якої за ознаками раси, статі, релігії, сексуальної орієнтації, інвалідності, віку щороку страждають мільйони людей.

Ще одна сьогоднішня подія пов'язана з дискримінацією – Всесвітній день кольорових жінок, який був започаткований у США.

Заходи з нагоди цієї події спрямовані на відзначення досягнень та визнання численних негативних викликів, з якими стикаються кольорові жінки. Цей день дає можливість вшанувати видатних кольорових жінок, які зробили значний внесок у розвиток освіти, медицини, культури, науки тощо. Але так і не отримали суспільного визнання, на яке заслуговували.

Також 1 березня у багатьох країнах світу відбуваються екологічні заходи з нагоди Всесвітнього дня морських трав

Подія започаткована резолюцією Генасамблеї ООН з метою підтримки та захисту біологічного різноманіття Світового океану. Вона покликана підвищити обізнаність про важливість морських трав, загрози, з якими вони стикаються, і нагальну потребу в їх збереженні.

Морські трави є одними з найпотужніших поглиначів вуглецю на Землі. Луки морських трав займають всього лише 0,1% океанського дна, але при цьому вони можуть зберігати до 18% океанічного вуглецю. І таким чином відіграють важливу роль у пом’якшенні зміни клімату.

Також морські трави важливі для підтримки біологічного різноманіття Світового океану та балансу його екосистеми.

Ще сьогодні відзначається Міжнародний день цивільної оборони. Саме 1 березня 1972 була створена Міжнародної організації цивільної оборони, ідею якої ще у 1931 році запропонував французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль.

Цивільна оборона – це певна система заходів, яка направлена на захист людини та матеріальних цінностей у випадку техногенної катастрофи чи стихійного лиха. Крім того, до цивільної оборони відносять також завчасну підготовку та відновлення пошкодженої території після лих.

Мета сьогоднішньої події - розповсюдження обізнаності суспільства про цивільний захист задля готовності цивільного населення до правильного поводження під час виняткових ситуацій.

Ще 1 березня - це День жалоби за людьми з інвалідністю.

Подію у 2012 році започаткувала адвокат Зої Гросс після жахливого випадку: 22-річного Джорджа Ходжинса, який страждав аутизмом, вбила його матір, яка не змогла впоратися із доглядом за хворим сином. Цей

Сьогоднішній день має на меті привернути увагу до проблеми вбивства дітей та дорослих з інвалідністю і кинути виклик суспільним уявленням, які часто виправдовують або применшують тяжкість цих дій

Також сьогодні можна долучитися до Дня дитячого сну, Міжнародного дня музичної терапії, Дня обізнаності про аутоагресію, Всесвітнього дня компліменту, Дня подяки співробітникам.

За церковним календарем сьогодні День пам'яті преподобної мучениці Євдокії Іліопольської.

Євдокія жила на території сучасної Туреччини. З юних років вона вирішила присвятити себе служінню Господу, відмовилася від усіх мирських спокус, вела аскетичний спосіб життя та постійно молилася. Над нею неодноразово жорстоко знущалися язичники.

За переказом, одного разу її схопили та закатували до смерті.

Іменини 1 березня святкують Євдокія, Ольга, Ганна, Антоніна, Олександр, Антон, Нестор.