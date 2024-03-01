Всемирный день иммунитета, День нулевой дискриминации. Что еще можно отметить в первый день весны

Сегодня, первого марта, с 2002 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день иммунитета, пишет УНН.

Иммунитет - это способность иммунной системы сохранять целостность и постоянство внутренней среды организма. Иммунная система отвечает за два важных процесса: замену трансформированных или поврежденных клеток различных органов тела и защиту от проникновения разного рода чужеродных агентов. Таким путем обеспечивается противоинфекционная, противоопухолевая защита и генетическая стабильность организма.

К центральным органам иммунной системы относится костный мозг и вилочковая железа. Именно в них происходит созревание клеток, которые принято называть "иммунокомпетентными". Кроме этого, есть еще и периферические органы, в которых функционируют указанные клетки - это селезенка, миндалины, лимфоузлы, лимфоциты под слизистой оболочкой тонкого кишечника.

По разным научным данным, от 8 до 15% населения нашей планеты имеют нарушения иммунной системы, которые могут частично проявляться в детстве, молодости или среднем возрасте.

Значительная часть из этих людей имеют врожденный иммунодефицит.

Около 10% жителей могут похвастаться сильным иммунитетом.

С 2014 года первого марта по инициативе ООН отмечается День нулевой дискриминации.

Мероприятия по случаю сегодняшнего события проходят в рамках глобального движения против дискриминации, от которой по признакам расы, пола, религии, сексуальной ориентации, инвалидности, возраста ежегодно страдают миллионы людей.

Еще одно сегодняшнее событие связано с дискриминацией - Всемирный день цветных женщин, который был основан в США.

Мероприятия по случаю этого события направлены на празднование достижений и признание многочисленных негативных вызовов, с которыми сталкиваются цветные женщины. Этот день дает возможность почтить выдающихся цветных женщин, которые внесли значительный вклад в развитие образования, медицины, культуры, науки и тому подобное. Но так и не получили общественного признания, которого заслуживали.

Также 1 марта во многих странах мира проходят экологические мероприятия по случаю Всемирного дня морских трав

Событие основано резолюцией Генассамблеи ООН с целью поддержки и защиты биологического разнообразия Мирового океана. Оно призвано повысить осведомленность о важности морских трав, угрозах, с которыми они сталкиваются, и насущной потребности в их сохранении.

Морские травы являются одними из самых мощных поглотителей углерода на Земле. Луга морских трав занимают всего лишь 0,1% океанского дна, но при этом они могут хранить до 18% океанического углерода. И таким образом играют важную роль в смягчении изменения климата.

Также морские травы важны для поддержания биологического разнообразия Мирового океана и баланса его экосистемы.

Еще сегодня отмечается Международный день гражданской обороны. Именно 1 марта 1972 года была создана Международная организация гражданской обороны, идею которой еще в 1931 году предложил французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль.

Гражданская оборона - это определенная система мероприятий, которая направлена на защиту человека и материальных ценностей в случае техногенной катастрофы или стихийного бедствия. Кроме того, к гражданской обороне относят также заблаговременную подготовку и восстановление поврежденной территории после бедствий.

Цель сегодняшнего события - распространение осведомленности общества о гражданской защите для готовности гражданского населения к правильному поведению во время исключительных ситуаций.

Еще 1 марта - это День траура по людям с инвалидностью.

Событие в 2012 году начала адвокат Зои Гросс после ужасного случая: 22-летнего Джорджа Ходжинса, который страдал аутизмом, убила его мать, которая не смогла справиться с уходом за больным сыном. Этот

Сегодняшний день имеет целью привлечь внимание к проблеме убийства детей и взрослых с инвалидностью и бросить вызов общественным представлениям, которые часто оправдывают или преуменьшают тяжесть этих действий

Также сегодня можно присоединиться ко Дню детского сна, Международному дню музыкальной терапии, Дню осведомленности об аутоагрессии, Всемирному дню комплимента, Дню благодарности сотрудникам.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобной мученицы Евдокии Илиопольской.

Евдокия жила на территории современной Турции. С юных лет она решила посвятить себя служению Господу, отказалась от всех мирских соблазнов, вела аскетический образ жизни и постоянно молилась. Над ней неоднократно жестоко издевались язычники.

По преданию, однажды ее схватили и замучили до смерти.

Именины 1 марта празднуют Евдокия, Ольга, Анна, Антонина, Александр, Антон, Нестор, Нестор.