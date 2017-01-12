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ВРЮ відсторонила суддю Київського апеляційного адмінсуду І.Петрика

ВРЮ відсторонила суддю Київського апеляційного адмінсуду І.Петрика

Київ • УНН

 • 8596 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Вища рада юстиції відсторонила від правосуддя суддю Київського апеляційного адміністративного суду Ігоря Петрика на 20 днів до 2 лютого 2017 року у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВРЮ, передає УНН.

"ВРЮ прийняла рішення тимчасово відсторонити Петрика І.Й. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності на строк до 2 лютого 2017 року до завершення досудового розслідування", - зазначили у прес-службі.

У ВРЮ також додали, що заступник Генерального прокурора – керівник САП Н.Холодницький просив у своєму клопотанні відсторонити суддю І.Петрика на два місяці.

Таким чином ВРЮ частково задовольнила клопотання САП.

Нагадаємо, ВРЮ відсторонила від посади суддю ВГСУ А.Ємельянова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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