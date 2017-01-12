ВРЮ відсторонила суддю Київського апеляційного адмінсуду І.Петрика

"ВРЮ прийняла рішення тимчасово відсторонити Петрика І.Й. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності на строк до 2 лютого 2017 року до завершення досудового розслідування", - зазначили у прес-службі.

У ВРЮ також додали, що заступник Генерального прокурора – керівник САП Н.Холодницький просив у своєму клопотанні відсторонити суддю І.Петрика на два місяці.

Таким чином ВРЮ частково задовольнила клопотання САП.

Нагадаємо, ВРЮ відсторонила від посади суддю ВГСУ А.Ємельянова.