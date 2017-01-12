ВРЮ відсторонила суддю Київського апеляційного адмінсуду І.Петрика
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Вища рада юстиції відсторонила від правосуддя суддю Київського апеляційного адміністративного суду Ігоря Петрика на 20 днів до 2 лютого 2017 року у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВРЮ, передає УНН.
"ВРЮ прийняла рішення тимчасово відсторонити Петрика І.Й. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності на строк до 2 лютого 2017 року до завершення досудового розслідування", - зазначили у прес-службі.
У ВРЮ також додали, що заступник Генерального прокурора – керівник САП Н.Холодницький просив у своєму клопотанні відсторонити суддю І.Петрика на два місяці.
Таким чином ВРЮ частково задовольнила клопотання САП.
Нагадаємо, ВРЮ відсторонила від посади суддю ВГСУ А.Ємельянова.