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ВСЮ отстранил судью Киевского апелляционного админсуда И.Петрика

ВСЮ отстранил судью Киевского апелляционного админсуда И.Петрика

Киев • УНН

 • 8595 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Высший совет юстиции отстранил от правосудия судью Киевского апелляционного административного суда Игоря Петрика на 20 дней до 2 февраля 2017 года в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСЮ, передает УНН.

"ВСЮ принял решение временно отстранить Петрика И.И. от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности на срок до 2 февраля 2017 года до завершения досудебного расследования", - отметили в пресс-службе.

В ВСЮ также добавили, что заместитель Генерального прокурора - руководитель САП Н.Холодницкий просил в своем ходатайстве отстранить судью И.Петрика на два месяца.

Таким образом ВСЮ частично удовлетворил ходатайство САП.

Напомним, ВСЮ отстранила от должности судью ВХСУ А.Емельянова.

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