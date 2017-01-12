ВСЮ отстранил судью Киевского апелляционного админсуда И.Петрика
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Высший совет юстиции отстранил от правосудия судью Киевского апелляционного административного суда Игоря Петрика на 20 дней до 2 февраля 2017 года в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСЮ, передает УНН.
"ВСЮ принял решение временно отстранить Петрика И.И. от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности на срок до 2 февраля 2017 года до завершения досудебного расследования", - отметили в пресс-службе.
В ВСЮ также добавили, что заместитель Генерального прокурора - руководитель САП Н.Холодницкий просил в своем ходатайстве отстранить судью И.Петрика на два месяца.
Таким образом ВСЮ частично удовлетворил ходатайство САП.
Напомним, ВСЮ отстранила от должности судью ВХСУ А.Емельянова.