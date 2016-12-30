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ВРЮ перенесла розгляд питання відсторонення з посади судді ВГСУ А.Ємельянова на 12 січня

ВРЮ перенесла розгляд питання відсторонення з посади судді ВГСУ А.Ємельянова на 12 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Вища рада юстиції перенесла розгляд питання відсторонення з посади судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова на 10 годину 12 січня. Таке рішення ухвалено на засіданні ВРЮ, передає кореспондент УНН.

"Вирішили відкласти розгляд зазначеного клопотання до 12 січня на 10 годину", - вирішили у ВРЮ.

Як раніше повідомляв УНН, 18 жовтня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура України оголосила про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову, яким інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 КК України.

27 жовтня судді ВГСУ Артуру Ємельянову обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн.

Разом із запобіжним заходом на А.Ємельянова покладено обов’язки не відлучатися за межі Київського області, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України.

Крім того, двічі прокуратура просила суд звернути в дохід держави заставу, яку сплатив А.Ємельянов, у сумі 1,5 млн грн через те, що він не здав слідчому другий закордонний паспорт. Також прокуратура просила збільшити заставу для підозрюваного, перший раз до 5 млн грн, а другий — до 7 млн грн. Однак суд не знайшов для цього підстав.

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