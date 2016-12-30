ВСЮ перенес рассмотрение вопроса об отстранении от должности судьи ВХСУ А.Емельянова на 12 января
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Высший совет юстиции перенес рассмотрение вопроса отстранения от должности судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова на 10:00 12 января. Такое решение принято на заседании ВСЮ, передает корреспондент УНН.
"Решили отложить рассмотрение указанного ходатайства до 12 января на 10:00", - решили в ВСЮ.
Как ранее сообщал УНН, 18 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.376, ч.2 ст. 376-1 УК Украины.
27 октября судьи ВХСУ Артуру Емельянову избрана мера пресечения в виде залога в размере 1,5 млн. грн.
Вместе с мерой пресечения на А.Емельянова возложены обязанности не отлучаться за пределы Киевской области, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины.
Кроме того, дважды прокуратура просила суд обратить в доход государства залог, который оплатил А.Емельянов, в сумме 1,5 млн. грн из-за того, что он не сдал следователю второй загранпаспорт. Также прокуратура просила увеличить залог для подозреваемого, первый раз до 5 млн грн, а второй - до 7 млн грн. Однако суд не нашел для этого оснований.