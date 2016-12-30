ВРЮ перенесла розгляд питання про відсторонення з посади судді І.Петрика на 12 січня

ВРЮ мотивувала своє рішення тим, що Закон про Вищу Раду Правосуддя ще не опублікований, тому ВРЮ поки не має права ухвалювати рішення про відсторонення суддів із займаних посад.

Нагадаємо, керівник САП Назар Холодницький звернувся з клопотанням про відсторонення на 2 місяці з посади судді КААСУ І.Петрика у зв’язку з підозрою в отриманні хабара у розмірі 5 тис. дол.