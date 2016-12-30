ВСЮ перенес рассмотрение вопроса об отстранении от должности судьи И.Петрика на 12 января
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Высший Совет Юстиции отложил рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности судьи Киевского апелляционного административного суда Игоря Петрика на два месяца до 12 января 2017 года, передает корреспондент УНН.
ВСЮ мотивировал свое решение тем, что Закон о Высшем Совете Правосудие еще не опубликован, поэтому ВСЮ пока не имеет права принимать решение об отстранении судей от занимаемых должностей.
Напомним, руководитель САП Назар Холодницкий обратился с ходатайством об отстранении на 2 месяца с должности судьи КААС И.Петрика в связи с подозрением в получении взятки в размере 5 тыс. долл.