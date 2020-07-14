ВРУ цього тижня розгляне законопроект про оборонні закупівлі - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України цього пленарного тижня збереться на ще одне позачергове засідання для того, щоб проголосувати законопроект № 2398-д “Про оборонні закупівлі”. Про це заявив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН.
"На цьому тижні ми будемо робити позачергове засідання по новому законопроекту про оборонні закупівлі. Індустрія дуже чекає позбавлення від радянських рудиментів, які знаходяться в системі закупівель", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, у травні голова ВРУ Дмитро Разумков казав, що закон про оборонні закупівлі відтермінували через технічну проблему.
Як повідомляв УНН, під час голосування 13 травня законопроєкт про реформу оборонних закупівель підтримали 220 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах. 236 голосами документ направили на повторне друге читання.