ВРП відправила у відставку трьох суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вища рада правосуддя відправила у відставку трьох суддів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.
Повідомляється, що 29 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку.
"Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:
- Ніколаєва Максима Вікторовича – з посади судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області;
- Семенюка Костянтина Миколайовича – з посади судді Чернівецького апеляційного суду;
- Орлова Ігоря Володимировича – з посади судді Луганського апеляційного суду", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розгляд заяви Володимира Лобанова про звільнення з посади судді Деснянського районного суду міста Києва у відставку Вища рада правосуддя вирішила відкласти.
Нагадаємо, з січня по вересень 2020 року Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення 212 суддів.