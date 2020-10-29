ВРП відправила у відставку трьох суддів

Повідомляється, що 29 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку.

"Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:

- Ніколаєва Максима Вікторовича – з посади судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області;

- Семенюка Костянтина Миколайовича – з посади судді Чернівецького апеляційного суду;

- Орлова Ігоря Володимировича – з посади судді Луганського апеляційного суду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розгляд заяви Володимира Лобанова про звільнення з посади судді Деснянського районного суду міста Києва у відставку Вища рада правосуддя вирішила відкласти.

Нагадаємо, з січня по вересень 2020 року Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення 212 суддів.