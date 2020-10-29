ВСП отравил в отставку трех судей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Высший совет правосудия отправил в отставку трех судей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВРУ.
Сообщается, что 29 октября 2020 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке.
"Высший совет правосудия принял уволить в отставку:
- Николаева Максима Викторовича - с должности судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области;
- Семенюка Константина Николаевича - с должности судьи Черновицкого апелляционного суда;
- Орлова Игоря Владимировича - с должности судьи Луганского апелляционного суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рассмотрение заявления Владимира Лобанова об увольнении с должности судьи Деснянского районного суда города Киева в отставку Высший совет правосудия решил отложить.
Напомним, с января по сентябрь 2020 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 212 судей.