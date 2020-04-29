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ВРП звільнила трьох суддів

ВРП звільнила трьох суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку трьох суддів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВРП.

“На засіданні 29 квітня 2020 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами”, — сказано у повідомленні.

За результатами розгляду ВРП ухвалила рішення про звільнення у зв’язку з поданням заяви про відставку троє суддів: Ариничевої Світлани Анатоліївни — з посади судді Комінтернівського районного суду міста Харкова; Діденко Тетяни Іванівни — з посади судді Монастирищенського районного суду Черкаської області; Литвина Олександра Васильовича — з посади судді Рокитнянського районного суду Київської області.

Зазначається, що розгляд питання про звільнення Гургули Володимира Богдановича з посади судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області у зв’язку з поданням заяви про відставку відкладено.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя на засіданні 28 квітня 2020 року ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення 20 кандидатів на посади суддів до місцевих загальних судів.

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