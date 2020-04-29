ВСП уволил трех судей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку трех судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВСП.
"На заседании 29 апреля 2020 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам", - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения ВСП принял решение об увольнении в связи с подачей заявления об отставке троих судей: Ариничевой Светланы Анатольевны - с должности судьи Коминтерновского районного суда города Харькова; Диденко Татьяны Ивановны - с должности судьи Монастирищенского районного суда Черкасской области; Литвина Александра Васильевича - с должности судьи Рокитнянского районного суда Киевской области.
Отмечается, что рассмотрение вопроса об увольнении Гургулы Владимира Богдановича с должности судьи Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области в связи с подачей заявления об отставке отложено.
Напомним, Высший совет правосудия на заседании 28 апреля 2020 года принял решение внести Президенту Украины представление о назначении 20 кандидатов на должности судей местных общих судов.