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ВСП уволил трех судей

ВСП уволил трех судей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку трех судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВСП.

"На заседании 29 апреля 2020 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения ВСП принял решение об увольнении в связи с подачей заявления об отставке троих судей: Ариничевой Светланы Анатольевны - с должности судьи Коминтерновского районного суда города Харькова; Диденко Татьяны Ивановны - с должности судьи Монастирищенского районного суда Черкасской области; Литвина Александра Васильевича - с должности судьи Рокитнянского районного суда Киевской области.

Отмечается, что рассмотрение вопроса об увольнении Гургулы Владимира Богдановича с должности судьи Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области в связи с подачей заявления об отставке отложено.

Напомним, Высший совет правосудия на заседании 28 апреля 2020 года принял решение внести Президенту Украины представление о назначении 20 кандидатов на должности судей местных общих судов.

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