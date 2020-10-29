ВРП звільнила голову Державної судової адміністрації України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вища рада правосуддя звільнила з посади голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка за власним бажанням. Про це інформує пресслужба ВРП, передає УНН.
"21 жовтня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшла заява Зеновія Холоднюка про звільнення його із займаної посади за власним бажанням. Керуючись статтею 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статтею 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" та статтею 86 Закону України "Про державну службу", 29 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади Голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року", - інформують у пресслужбі.
Повідомляється, що Холоднюк обіймав посаду голови ДСА з 25 квітня 2014 року відповідно до рішення Ради суддів України.
Нагадаємо, раніше сьогодні Вища рада правосуддя відправила у відставку трьох суддів.