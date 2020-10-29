ВСП уволил главу Государственной судебной администрации Украины

"21 октября 2020 года в Высший совет правосудия поступило заявление Зиновия Холоднюка об увольнении его с занимаемой должности по собственному желанию. Руководствуясь статьей 153 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьей 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" и статьей 86 Закона Украины "О государственной службе", 29 октября 2020 года Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зиновия Васильевича с должности главы Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года", - информируют в пресс-службе.

Сообщается, что Холоднюк занимал должность главы ГСА с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины.

Напомним, ранее сегодня Высший совет правосудия отправил в отставку трех судей.