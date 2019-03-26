ВРП внесе подання про призначення семи суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вища рада правосуддя внесення Президенту України Петру Порошенку подання про призначення семи суддів. Про це повідомило управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП, передає УНН.
Так, сьогодні ВРП розглянула матеріали щодо внесення Президенту подання про призначення семи суддів.
"Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення на посади", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за результатами розгляду рекомендацій Комісії Вища рада правосуддя не встановила обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президенту подання про призначення суддів на посади.
У ВРП пояснили, що повноваження цих суддів припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено. При цьому, вони обіймають посади у відповідних судах, отже, ці посади не є вакантними. Також судді пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді.
Таким чином, ВРП ухвалила внести подання про призначення:
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- Богун Оксани Олегівни – на посаду судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпро;
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- Каліушка Федора Анатолійовича – на посаду судді Дарницького районного суду міста Києва;
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- Сиволапа Дмитра Сергійовича – на посаду судді Шишацького районного суду Полтавської області;
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- Харакоза Костянтина Сергійовича – на посаду судді господарського суду Донецької області;
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- Якуші Наталії Вікторівни – на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;
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- Ясиновського Івана Григоровича – на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;
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- Козленко Галини Олександрівни – на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва.
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Як повідомляв УНН, ВРП відсторонила від здійснення правосуддя строком на півроку суддю Оболонського райсуду Києва Костянтина Васалатія, який входив у колегію суддів у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.