ВСП внесет представление о назначении семи судей

Так, сегодня ВСП рассмотрела материалы о внесении Президенту представления о назначении семи судей.

"Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины судьи признаны соответствующими занимаемой должности, и рекомендуется для назначения на должности", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высший совет правосудия не установил обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту представления о назначении судей на должности.

В ВСП объяснили, что полномочия этих судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены. При этом, они занимают должности в соответствующих судах, следовательно, эти должности не являются вакантными. Также судьи прошли квалификационное оценки на соответствие занимаемой должности.

Таким образом, ВСП приняла решение внести представление о назначении:



Богун Оксаны Олеговны - на должность судьи Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепр;



Калиушко Федора Анатольевича - на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;



Сиволапа Дмитрия Сергеевича - на должность судьи Шишацкого районного суда Полтавской области;



Харакоза Константина Сергеевича - на должность судьи хозяйственного суда Донецкой области;



Якуши Натальи Викторовны - на должность судьи Киевского районного суда города Харькова;



Ясиновского Ивана Григорьевича - на должность судьи Полтавского окружного административного суда;



Козленко Галины Александровны - на должность судьи Соломенского районного суда города Киева.



Как сообщал УНН, ВРУ отстранила от правосудия сроком на полгода судью Оболонского райсуда Киева Константина Васалатия, который входил в коллегию судей по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.