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ВСП внесет представление о назначении семи судей

Киев • УНН

 • 14505 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Высший совет правосудия внесения Президенту Украины Петру Порошенко представление о назначении семи судей. Об этом сообщило управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП, передает УНН.

ВСП внесет представление о назначении семи судей

Так, сегодня ВСП рассмотрела материалы о внесении Президенту представления о назначении семи судей.

"Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины судьи признаны соответствующими занимаемой должности, и рекомендуется для назначения на должности", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высший совет правосудия не установил обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту представления о назначении судей на должности.

В ВСП объяснили, что полномочия этих судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены. При этом, они занимают должности в соответствующих судах, следовательно, эти должности не являются вакантными. Также судьи прошли квалификационное оценки на соответствие занимаемой должности.

Таким образом, ВСП приняла решение внести представление о назначении:

  • Богун Оксаны Олеговны - на должность судьи Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепр;
  • Калиушко Федора Анатольевича - на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;
  • Сиволапа Дмитрия Сергеевича - на должность судьи Шишацкого районного суда Полтавской области;
  • Харакоза Константина Сергеевича - на должность судьи хозяйственного суда Донецкой области;
  • Якуши Натальи Викторовны - на должность судьи Киевского районного суда города Харькова;
  • Ясиновского Ивана Григорьевича - на должность судьи Полтавского окружного административного суда;
  • Козленко Галины Александровны - на должность судьи Соломенского районного суда города Киева.

Как сообщал УНН, ВРУ отстранила от правосудия сроком на полгода судью Оболонского райсуда Киева Константина Васалатия, который входил в коллегию судей по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

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