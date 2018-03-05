ВРП пропонуватиме законодавче закріплення прямого звернення судді до Генпрокурора

КИЇВ. 5 березня. УНН. Вища рада правосуддя ініціюватиме законодавчо закріплену норму прямого звернення судді до Генерального прокурора або його заступника у разі скоєння стосовно нього правопорушення. Про це сьогодні заявив голова ВРП Ігор Бенедисюк, виступаючи на 15-му з'їзді суддів України, передає кореспондент УНН.