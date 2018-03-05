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ВРП пропонуватиме законодавче закріплення прямого звернення судді до Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Вища рада правосуддя ініціюватиме законодавчо закріплену норму прямого звернення судді до Генерального прокурора або його заступника у разі скоєння стосовно нього правопорушення. Про це сьогодні заявив голова ВРП Ігор Бенедисюк, виступаючи на 15-му з'їзді суддів України, передає кореспондент УНН.

“Вже найближчим часом ми внесемо відповідне звернення — звернемось з ініціативою до Президента, Верховної Ради, щоб законодавчо закріпити звернення безпосередньо судді до Генпрокурора або його заступника. Таке звернення має бути прописано в законодавстві”, — сказав він.

Він зазначив, що зараз за відсутністю такої норми судді змушені звертатися через відповідний суддівський орган за місцем перебування судді.

“Такі зміни не дадуть на місцевому рівні якимось чином маніпулювати суддями”, — зазначив голова ВРП.

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Окрім того, у ВРП констатували відсутність належної реакції з боку ГПУ у питанні тиску на суддів.

“Генеральним прокурором не було належним чином внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування заяв суддів про правопошунення щодо них” — сказав І.Бенедисюк.

Він зауважив, що, як правило, такі звернення ГПУ переправляються від одного правоохоронного органу до іншого.

“При чому ці випадки набрали системного характеру. Нам відомий лише один випадок, коли за фактом тиску на суддю було порушено і розслідувано кримінальне провадження”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, у Києві розпочав роботу 15-й з’їзд суддів України.

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