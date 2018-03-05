ВРП будет предлагать законодательное закрепление прямого обращения судьи к Генпрокурору
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Высший совет правосудия будет инициировать законодательно закрепленную норму прямого обращения судьи к Генеральному прокурору или его заместителю в случае совершения в отношении него правонарушения. Об этом сегодня заявил председатель ВРУ Игорь Бенедисюк, выступая на 15-м съезде судей Украины, передает корреспондент УНН.
“Уже в ближайшее время мы внесем соответствующее обращение — обратимся с инициативой к Президенту, Верховной Рады, чтобы законодательно закрепить обращение непосредственно судье к Генпрокурору или его заместителю. Такое обращение должно быть прописано в законодательстве”, - сказал он.
Он отметил, что сейчас из-за отсутствия такой нормы судьи вынуждены обращаться в соответствующий судейский орган по месту нахождения судьи.
“Такие изменения не дадут на местном уровне каким-то образом манипулировать судьями”, — отметил председатель ВРУ.
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Кроме того, в ВРП констатировали отсутствие должной реакции со стороны ГПУ в вопросе давления на судей.
“Генеральным прокурором не было должным образом внесены в Единый реестр досудебного расследования заявлений судей о правонарушениях в отношении их”, — сказал И.Бенедисюк.
Он отметил, что, как правило, такие обращения ГПУ переправляются от одного правоохранительного органа к другому.
“Причем эти случаи набрали системный характер. Нам известен лишь один случай, когда по факту давления на судью было возбуждено и расследовано уголовное производство”, - сказал он.
Как сообщал УНН, в Киеве начал работу 15-й съезд судей Украины.