ВРП дозволила арешт судді, яка допомагала бойовикам "ДНР" привласнювати квартири

"Вища рада правосуддя, заслухавши доповідача, представників Генеральної прокуратури України ухвалила: задовольнити подання заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора Матіоса Анатолія Васильовича та надати згоду на утримання судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Анісімової Наталі Дмитрівни під вартою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Н.Анісімова підозрюється у сприянні діяльності терористичної організації, заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому організованою групою, підробленні офіційних документів, що видаються особою, яка має право видавати такі документи, які надають права, з метою використання їх іншою особою, вчинененому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомляв УНН, Н.Анісімова була затримана 31 жовтня 2017. Того ж дня їй вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації), ч.1 ст.190 (заволодіння або привласнення чужого майна), ч.3 ст.358 (підробка документів) КК України.