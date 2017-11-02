ВСП разрешил арест судьи, которая помогала боевикам "ДНР" присваивать квартиры

"Высший совет правосудия, заслушав докладчика, представителей Генеральной прокуратуры Украины постановил: удовлетворить представление заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Матиоса Анатолия Васильевича и дать согласие на содержание судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Анисимовой Натальи Дмитриевны под стражей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Н.Анисимова подозревается в содействии деятельности террористической организации, завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном организованной группой, подделке официальных документов, выдаваемых лицом, имеющим право выдавать такие документы, которые предоставляют права, с целью использования их другим лицом, совершенному повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал УНН, Н.Анисимова была задержана 31 октября 2017 года. В тот же день ей вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации), ч.1 ст.190 (завладение или присвоение чужого имущества), ч.3 ст.358 (подделка документов) УК Украины.