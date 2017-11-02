ВСП разрешил арест судьи, которая помогала боевикам "ДНР" присваивать квартиры

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9054 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70233 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135777 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109518 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111731 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109380 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101876 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Белгород-Днестровского районного суда Одесской области Натальи Анисимовой, которая подозревается в содействии присвоению чужого жилья боевиками "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба ВРУ, передает УНН.

"Высший совет правосудия, заслушав докладчика, представителей Генеральной прокуратуры Украины постановил: удовлетворить представление заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Матиоса Анатолия Васильевича и дать согласие на содержание судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Анисимовой Натальи Дмитриевны под стражей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Н.Анисимова подозревается в содействии деятельности террористической организации, завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном организованной группой, подделке официальных документов, выдаваемых лицом, имеющим право выдавать такие документы, которые предоставляют права, с целью использования их другим лицом, совершенному повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал УНН, Н.Анисимова была задержана 31 октября 2017 года. В тот же день ей вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации), ч.1 ст.190 (завладение или присвоение чужого имущества), ч.3 ст.358 (подделка документов) УК Украины.

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