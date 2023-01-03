Врожай на новорічному столі: в МХП підбили підсумки акції “Посій насіння”

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“Війна завжди тягне за собою продовольчу кризу. Через розірвані логістичні ланцюги, окуповані території, знищені підприємства, заміновані чи взагалі непридатні для вирощування будь-яких культур поля. Тому 2022 року ми зі ще більшим завзяттям продовжили наш проєкт “Посій насіння з МХП”. Тогоріч він набув нового значення – в прямому сенсі допомогти нагодувати людей. У результаті, за попередніми підрахунками, нашим насінням вдалося засіяти понад 310 га від Волинської до Дніпропетровської області”, – коментує Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду.

Деталі

З цієї площі вдалося зібрати понад 11 тонн врожаю. Тоді команда благодійного фонду пішла далі й вирішила допомогти українцям зберегти зібрані продукти – у такий спосіб домогосподарства отримали якісні кришки для закруток.

Найбільше, за внутрішнім опитуванням учасників кампанії, родини робили закрутки з огірками. На другому місці йшли помідори, кабачки. Ще багато консервували соків та різноманітних соусів. Багато консервації, зробленої учасниками акції опинилося на новорічному столі.

“У часи моєї молодості все закривалося скляними кришками, потім з’явилися капронові, а металевими користуємося недавно, але вони для нас незамінні. Ті, що від Фонду отримуємо, всі сусіди хвалять, ні в кого нічого не позривало. Ними закриваємо консервовані огірки у кетчупі, зараз ось дуже хвалять кабачки, мариновані у соусі. Онукам-правнукам найбільше смакують компоти, старшим до вподоби лечо й огірочки, сік томатний теж не застоюється”, – розповідає Марина Піддубна з с. Оляниця Вінницької області.

Додамо

Цього року “МХП-Громаді” планує продовжити проєкт. Зокрема, у планах підтримати на 40 тисяч більше домогосподарств ніж торік – 155 330. Українці зможуть отримати насіння таких городніх культур як буряк, редиска, петрушка, кабачок, морква, огірок, а також суміш патріотично забарвлених синьо-жовтих айстр.

Нагадаємо

Раніше в “МХП-Громаді” розповіли, як вдалось об’єднати приватний бізнес, державу та громади задля розв'язання питань продовольчої безпеки.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.