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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Урожай на новогоднем столе: в МХП подвели итоги акции "Посей семена"

Киев • УНН

 • 1248412 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В 2022 году благотворительный фонд “МХП-Громаді” раздал 114 800 пакетов семян домохозяйствам в 11 регионах Украины. Таким образом благотворители мотивировали украинцев выращивать собственные овощи. Об этом сообщили в пресс-службе “МХП-Громаді”, передает УНН.

Урожай на новогоднем столе: в МХП подвели итоги акции "Посей семена"

Цитата

“Война всегда влечет за собой продовольственный кризис. Из-за разорванных логистических цепочек, оккупированных территорий, уничтоженных предприятий, заминированных или вообще непригодных для выращивания любых культур полей. Поэтому в 2022 году мы с еще большим рвением продолжили наш проект “Посей семена с МХП”. В прошлом году он приобрел новое значение – в прямом смысле помочь накормить людей. В результате, по предварительным подсчетам, нашими семенами удалось засеять более 310 га от Волынской до Днепропетровской области”, – комментирует Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда.

Детали

С этой площади удалось собрать более 11 тонн урожая. Тогда команда благотворительного фонда пошла дальше и решила помочь украинцам сохранить собранные продукты – таким образом домохозяйства получили качественные крышки для закруток.

Больше всего, по внутреннему опросу участников кампании, семьи делали закрутки с огурцами. На втором месте шли помидоры, кабачки. Еще много консервировали соков и различных соусов. Много консервации, сделанной участниками акции оказалось на новогоднем столе.

“Во времена моей молодости все закрывалось стеклянными крышками, потом появились капроновые, а металлическими пользуемся недавно, но они для нас незаменимы. Те, что от Фонда получаем, все соседи хвалят, ни у кого ничего не посрывало. Ими закрываем консервированные огурцы в кетчупе, сейчас вот очень хвалят кабачки, маринованные в соусе. Внукам-правнукам больше всего нравятся компоты, старшим нравится лечо и огурчики, сок томатный тоже не застаивается”, – рассказывает Марина Поддубная из с. Оляница Винницкой области.

Добавим

В этом году “МХП-Громаде” планирует продолжить проект. В частности, в планах поддержать на 40 тысяч больше домохозяйств чем в прошлом году – 155 330. Украинцы смогут получить семена таких огородных культур как свекла, редис, петрушка, кабачок, морковь, огурец, а также смесь патриотически окрашенных сине-желтых астр.

Напомним

Ранее в “МХП-Громаді” рассказали, как удалось объединить частный бизнес, государство и громады для решения вопросов продовольственной безопасности. 

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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